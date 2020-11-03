COVID-19 в Україні: у Мінохорони назвали симптоми для госпіталізації [ Редактировать ]
Ще 8 тисяч 899 українців захворіли на Ковід і це новий рекорд. Попередньої доби від ускладнень померли 157 пацієнтів. Найгірша статистика захворюваності - в Києві, на Харківщині, Хмельниччині, Донеччині та Житомирщині.
Загалом, від початку епідемії в Україні коронавірус виявили в понад 411 тисяч осіб. На сьогодні лікарняні ліжка заповнені майже на 70 відсотків. У МОЗі розповіли, за яких симптомів нині ушпиталюють хворих.
Ірина Садов'як, перша заступниця міністра охорони здоров'я України:
Госпіталізація показана особам, з підозрою чи підтвердженим ковідом, що мають хоча б одну з ознак, а саме: частота дихання менше десяти за хвилину, або більше тридцяти, сатурація менша або дорівнює 92 відсотки, порушення свідомості, а також пацієнтам з перебігом захворювання середньої важкості, які мають тяжку супутню патологію в стадії декомпенсації.
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