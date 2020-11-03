П'ятеро людей загинули, ще приблизно 20 тяжко поранені під час терактів у Відні. Стрілянину в центрі влаштував австрієць балканського походження, який виявився прихильником терористичного угруповання ІДІЛ.

Наразі поліція розшукує ймовірних спільників. Громадян України серед постраждалих немає. Тетяна Логунова розкаже більше.

"Залишайтеся вдома, на вулицях убивають людей" - це моторошне попередження напередодні ввечері за лічені секунди поширили в соцмережах тисячі жителів Відня. А потім з'явилося відео, зняте очевидцями на мобільні телефони. На кадрах озброєний чоловік у білому біжить центром міста і, вигукуючи "Аллаху Акбар", розстрілює перехожих. Це теракт, - ближче до ранку заявив канцлер Австрії Себастіан Курц.

Себастіан Курц, канцлер Австрії:

Ситуація у Відні вкрай напружена. Поліції вдалося ліквідувати одного нападника, але його ймовірні співучасники ще можуть бути на волі. З того, що ми знаємо натепер, у них автоматична зброя і вони добре підготовлені. Жодних сумнівів, це теракт.

Перші постріли жителі Відня почули після 9.00 вечора. Вони пролунали біля синагоги в центрі столиці. Потім один чи кілька нападників відкривали вогонь ще в п'яти точках середмістя.

Мішенями стали перехожі, відвідувачі ресторанів і барів. Цього вечора на вулицях Відня було людно. Містяни вийшли прогулятися в останній день перед запровадженням жорсткого локдауну.

Джіммі, офіціант:

Я був у барі, коли до закладу забігли люди й сказали: "не виходьте, там стріляють". Спочатку я подумав, що на вулиці знімають американський бойовик або хтось випив зайвого. Але коли я визирнув, почув стрілянину. За секунду було 15 чи 20 пострілів. Деякі відвідувачі хотіли поглянути, що там відбувається. Але я відмовив їх, і ми зачинилися в кафе.

В одному з кафе у зоні теракту перебували і четверо українських студентів, які навчаються у Відні. Про це на своїй сторінці в соцмережах написав посол України в Австрії. Вони не постраждали.

Олександр Щерба, посол України в Австрії:

Вони сказали, що просто перед їхнім кафе щойно когось або вбили, або дуже поранили. Усі кав'ярні вмить зачинилися, люди забарикадувались, там були й ці студенти. Вони написали, що сидять під столом.

Поліція Австрії вже назвала ім'я головного підозрюваного в організації і скоєнні теракту. Це австрієць балканського походження, 20-річний Куйтим Фейзулла. І це саме той нападник, якого вночі ліквідували силовики. При ньому знайшли автоматичну зброю, мачете і муляж пояса смертника.

Куйтим Фейзулла був відомий правоохоронцям як прихильник терористичного угруповання ІДІЛ. У квітні минулого року його навіть засудили до двох років ув'язнення за участь у діяльності цієї організації. Куйтим планував виїхати до Сирії і приєднатися до бойовиків ІДІЛ. Втім, свій термін чоловік не відсидів, його звільнили умовно-достроково.

Австрійська поліція вже затримала одного ймовірного спільника і шукає інших. По всій країні проходять обшуки. Людей просять за можливості залишатися вдома.

Карл Нехаммер, міністр внутрішніх справ Австрії:

Якщо вам нікуди терміново не треба, будьте вдома. Сьогодні також необов'язково вести дітей до школи. Якщо ви залишите їх удома, міністерство освіти це пробачить.

Себастіан Курц, канцлер Австрії:

Минула ніч увійде в історію, як ніч, коли наші співгромадяни стали жертвами атаки, спрямованої проти всіх нас, проти нашого вільного суспільства. Ми не дозволимо терористам нас залякати. Ми шукатимемо й притягуватимемо до відповідальності винних і тих, хто за ними стоїть і підтримує їх.

Співчуття австрійцям висловили світові лідери. В країні оголосили триденну жалобу.