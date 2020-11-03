Володимир Зеленський обговорив процес обміну полоненими [ Редактировать ]
Відновлення Донбасу та повернення людей. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником міжнародного комітету Червоного хреста - Петером Маурером.
Сторони обговорили процес розмінування Донбасу. Та основною темою стала майбутня координація комітетом Червоного Хреста процесу обміну полоненими. Володимир Зеленський наголосив, що Україна налаштована обміняти бранців за схемою - "всіх на всіх".
Володимир Зеленський, президент України:
Я хотів би подякувати за гуманітарну допомогу, за постійну допомогу. Особливо зараз, через ковід. Я знаю, пане Президенте, що ви збираєтеся на підприємство "Вода Донбасу". Роботою якого Червоний хрест нам дуже допомагає. Я вдячний за це. Тому що це означає забезпечення питною водою - по обидва боки нашого українського населення. І найголовніше, я вважаю, щоб відчувати те, що відбувається на Донбасі, треба бути там.
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