Во вторник, 3 ноября, глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий должен прекратить шантажировать Украину и подать в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, заявления Тупицкого "удивляют неадекватностью оценок ситуации и преувеличением значимости собственной персоны".

Хочу напомнить, что судьи своим решением от 27 октября посягнули на ряд фундаментальных основ конституционного строя в Украине, осуществив, по сути, попытку свержения конституционного строя и изменения политического курса страны.

По его мнению, подобные действия имеют признаки уголовного преступления.

Поэтому советую господину Тупицкого не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде.

Данилов напомнил, что президент Владимир Зеленский как гарант Основного закона выполнил свои обязанности, подав в парламент проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству. В случае его принятия прекращаются полномочия действующего на сегодня состав суда, но не прекращаются полномочия самого КСУ.

Напоследок хочу призвать: прекратите шантажировать страну. Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных "спонсоров" должен быть отработан в любом случае. Это путь в пропасть. Ростов не резиновый, и собственные богатства через границу перевезти не удастся. Сохраните остатки чести и подайте в отставку.

Он считает, что общественное доверие к конституционному судопроизводству будет восстановлено, но это задача уже нового состава Конституционного суда.

Ранее глава КСУ заявил о госперевороте.