Демократ пообещал американцам бесплатное тестирование на COVID-19 и ускорить разработку вакцины Источник: Twitter

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае победы и избрания главой Белого дома, он примет закон, обязывающий всех американцев носить маски для защиты от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Также он пообещал, что обеспечит всем жителям США бесплатное тестирование на COVID-19 и ускорит разработку вакцины от коронавируса.

Обеспокоенность Байдена по поводу коронавируса обыгрывает Дональд Трамп. Он постоянно заявляет, что Байден хочет ввести локдаун в США на несколько лет.

В США зафиксировано более 9,29 млн случаев заражения коронавирусом, умерли - 231,5 тыс. человек.

Напомним, что выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избирать президента, вице-президента, Палату представителей, треть Сената и губернаторов 13 штатов.

По последним соцопросам, действующий президент Дональд Трамп обогнал Байдена в ключевых штатах. Джо Байдену на данный момент 77 лет, Трампу - 73.

Ранее сообщалось, что Джозеф Байден обещает помочь Украине завершить конфликт на Донбассе.