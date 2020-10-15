Пріоритети щодо України визначив кандидат у президенти США Джозеф Байден. Про це йдеться в окремій заяві на сайті політика. У разі обрання на посаду демократ обіцяє домагатися завершення конфлікту на Донбасі, надати Україні військову допомогу, зокрема летальну зброю для захисту від російської агресії.

Також Байден планує заохочувати український уряд, бізнес і громадянське суспільство до боротьби з корупцією. Під час роботи на посаді віцепрезидента США в адміністрації Барака Обами, Байден кілька разів відвідував Київ та виступав у Верховній Раді.