Джозеф Байден обіцяє допомогти Україні завершити конфлікт на Донбасі [ Редактировать ]
Пріоритети щодо України визначив кандидат у президенти США Джозеф Байден. Про це йдеться в окремій заяві на сайті політика. У разі обрання на посаду демократ обіцяє домагатися завершення конфлікту на Донбасі, надати Україні військову допомогу, зокрема летальну зброю для захисту від російської агресії.
Також Байден планує заохочувати український уряд, бізнес і громадянське суспільство до боротьби з корупцією. Під час роботи на посаді віцепрезидента США в адміністрації Барака Обами, Байден кілька разів відвідував Київ та виступав у Верховній Раді.
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