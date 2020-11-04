В Австралии говорящий попугай по кличке Эрик спас хозяина от пожара. Об этом сообщает BBC News.

Ночью в двухэтажном доме Антона Нгуена возник пожар. Птица забила тревогу - ее крики "Антон, Антон!" разбудили хозяина.

Австралиец услышал хлопок, потом голос Эрика, открыл глаза и почувствовал запах дыма. Потом увидел, что к его спальне наверху подбирается пламя. Он схватил попугая, сумку с вещами и документами и бросился вниз по лестнице.

Примечательно, что пернатый начал верещать еще до того, как сработали пожарные извещатели, установленные в жилище.

Отмечается, что вреда здоровью ни Нгуен, ни попугай не получили.

Ранее мы писали о том, что попугай "сдал" известного бизнесмена, назвав жене имя любовницы.