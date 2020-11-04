Зеленский уволил замглавы Офиса президента [ Редактировать ]
В среду, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова.
Об этом сообщает "Главред".
Вместо уволенного Сергея Трофимова курировать региональную политику в Офисе президента будет заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
Отмечается, что Трофимов уволился по собственному желанию.
Вместе с тем Зеленский назначил Трофимова своим внештатным советником.
Напомним, Сергей Трофимов работал исполнительным продюсером студии "Квартал 95" и отвечал за кинопроизводство. Во время президентских выборов 2019 года входил в команду кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.
21 мая 2019 назначен первым заместителем главы Администрации президента Украины Андрея Богдана.
25 июня 2019 назначен первым заместителем руководителя Офиса президента Украины.
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