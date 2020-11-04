В столичном метро на станции "Майдан Независимости" умер мужчина.



Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

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"На станции метро Майдан Независимости мужчине стало плохо и он упал. Пытались его откачать, но, к сожалению, не удалось, и человек умер", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что каменный кит "предотвратил" трагедию в метро.