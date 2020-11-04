В 2021 году общежития планируют передать в собственность местных общин (громад). Всего планируется передать 490 общежитий. Соответствующий законопроект подготовил Кабинет министров Украины.

Речь идет об общежитиях, которые числятся в госсобсвенности, а также на балансе приватизированных и корпоратизированных государственных предприятий.

Передача общежитий местных общинам даст возможность для 68 604 человек, проживающих в них, приватизировать комнаты и таким образом реализовать свое конституционное право на жилье.

Процесс передачи предусматривает подготовительную процедуру, в частности, восстановление документов на общежития, их капитальный ремонт, а также выплаты компенсаций прежним собственникам. На это предусмотрено 1,27 млрд грн из государственного и местного бюджетов.

Из них на компенсации прежним собственником планируется больше 244 млн грн, а на ремонты - более 1 млрд грн.

Напомним, что Минобразования запретило закрывать общежития для студентов на ночь.

Ранее сообщалось, что будет со студенческими общежитиями во время карантина из-за пандемии.