Общежития передают в собственность местных общин [ Редактировать ]
Источник: НАСОА
В 2021 году общежития планируют передать в собственность местных общин (громад). Всего планируется передать 490 общежитий. Соответствующий законопроект подготовил Кабинет министров Украины.
Речь идет об общежитиях, которые числятся в госсобсвенности, а также на балансе приватизированных и корпоратизированных государственных предприятий.
Передача общежитий местных общинам даст возможность для 68 604 человек, проживающих в них, приватизировать комнаты и таким образом реализовать свое конституционное право на жилье.
Процесс передачи предусматривает подготовительную процедуру, в частности, восстановление документов на общежития, их капитальный ремонт, а также выплаты компенсаций прежним собственникам. На это предусмотрено 1,27 млрд грн из государственного и местного бюджетов.
Из них на компенсации прежним собственником планируется больше 244 млн грн, а на ремонты - более 1 млрд грн.
Напомним, что Минобразования запретило закрывать общежития для студентов на ночь.
Ранее сообщалось, что будет со студенческими общежитиями во время карантина из-за пандемии.
по теме
На Харківщині мешканці села Гороб'ївка, яке вигоріло через лісові пожежі, вийшли на акцію протесту під обласну адміністрацію. Люди вже два місяці живуть у сараях на згарищі. На вулиці вже приморозки, та обіцяної від держави допомоги не отримали
Стихійне лихо за кілька хвилин позносило дахи у будинках, повиламувало вікна й двері, позавалювало стіни. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Чи отримають місцеві компенсацію від влади?
За последний год больше всего подорожали "единички" на вторичном рынке
Правительство назначило глав Госпотребслужбы и Госрыбагентства
В среду, ноября, Кабинет министров согласовал увольнение глав ряда областей