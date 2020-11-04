Защита Олега Пулатова, который проходит обвиняемым по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, просит допросить главу МВД Украины Арсена Авакова. Об заявил адвокат Баудевейн ван Эйк, передают "РИА Новости".

Аваков опубликовал Youtube-ссылку с видео после катастрофы. Он заявлял, что, по всей видимости, секретные подразделения МВД 18 июля наблюдали перемещение ракетного комплекса в сторону границы с Россией. Он также указал на то, что это "Бук", которым накануне мог быть сбит MH17.

По словам адвоката, подлинность этого видео вызывает вопросы, и защита просит допросить Арсена Авакова как свидетеля, "задать ему вопросы о том, как и почему это видео привлекло его внимание".

Напомним, пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту лайнера, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек, в том числе 80 детей и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Украина обвинила в катастрофе боевиков и Россию, а непризнанные республики - украинских силовиков. Москва категорически отрицает причастность к трагедии.

Обвиняемыми по делу проходят бывший главарь боевиков Игорь Стрелков (Гиркин) и трое его подчиненных - россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Нидерландские прокуроры заявили, что МН17 не находился в зоне поражения украинской ЗРК "Бук", поэтому украинские военные не могут быть причастны к трагедии. Вместе с тем суд выступил за расследование альтернативных версий по делу MH17.

Правительство Нидерландов подало против России иск в ЕСПЧ в связи с крушением малайзийского Boeing. 15 октября Россия вышла из консультационной группы по расследованию причин авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что США игнорируют запрос о спутниковых снимках в день трагедии.