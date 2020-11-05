Попри щоденне збільшення хворих на Ковід, у Кабміні запевняють повного локдауну не буде. Натомість урядовці розглядають запровадження так званого карантину вихідного дня. Тобто суворіші обмеження, закриття магазинів та ресторанів, діятимуть лише у суботу та неділю. А от комендантську годину не водитимуть. Бо для цього потрібно оголошувати надзвичайний стан.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: