У Кабміні не збираються оголошувати повний локдаун [ Редактировать ]
Попри щоденне збільшення хворих на Ковід, у Кабміні запевняють повного локдауну не буде. Натомість урядовці розглядають запровадження так званого карантину вихідного дня. Тобто суворіші обмеження, закриття магазинів та ресторанів, діятимуть лише у суботу та неділю. А от комендантську годину не водитимуть. Бо для цього потрібно оголошувати надзвичайний стан.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Дуже багато країн в Європі та світі зачиняються на повторний жорсткий локдаун. Ми зараз не збираємося іти цим шляхом та вводити локдаун цілої країни, але якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатись до більш жорстких обмежень.
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