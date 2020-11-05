В Украине введут новый показатель для "красной" зоны карантина [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны карантина. Он связан с числом положительных тестов на коронавирус. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, Минздрав будет предлагать установить определенные ограничения в "красной" зоне карантина. В Украине ранее обсуждали усиление карантина, а перечень ограничений определяли центральная и местная власти.
Сегодня мы предлагаем ввести дополнительный показатель: если, кроме 320 на 100 тысяч населения заболеваемость превышает и территория переходит в "красный" уровень, и на этой территории показатель тестирования положительных результатов превышает 20% от всех процентов протестированных, то мы предлагаем ограничить и не позволять выбирать из этого перечня противоэпидемические ограничения, а применять полностью весь перечень.
По его словам, всего в Украине этот показатель составляет 19%. Однако, есть регионы, где такой показатель составляет 42%.
В "красные" зоне предлагают разрешить работу магазинов с 7:00 до 20:00.
Напомним, что коронавирусом за сутки заразились почти 10 тысяч человек.
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