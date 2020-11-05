Рекордная смертность: коронавирус "побил" очередную отметку [ Редактировать ]
За сутки 4 ноября в мире от коронавируса умерло рекордное количество людей - 9067, больше всего в США (1201 человек). Об этом свидетельствуют данные статистического портала Worldometer.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 1 октября, когда жертвами стал 8831 житель планеты.
Также за предыдущие сутки выявили 570 934 новых случаев инфицирования - число, близкое к антирекорду (573 000 заражений COVID-19 диагностировали 29 октября).
По состоянию на утро 5 ноября, в мире подтверждено 48,4 миллиона случаев коронавируса, из них 34,7 миллиона закончились выздоровлением и 1,2 миллиона - смертью пациентов.
Лидерами по заболеваемости в мире остаются:
- США (9,8 миллиона),
- Индия (8,4)
- Бразилия (5,6).
Еще шесть стран мира зафиксировали более миллиона COVID-инфицированны:
- Россия
- Франция
- Испания
- Аргентина
- Колумбия
- Британия.
Украина занимает 21 место в мире и 9 в Европе по заболеваемости (420 617 случаев).
За последние сутки в стране зафиксировано три рекорда:
- по приросту инфицированных (9524 человека),
- по количеству случаев выздоровления (7536)
- по количеству случаев смерти (199) пациентов.
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