За сутки 4 ноября в мире от коронавируса умерло рекордное количество людей - 9067, больше всего в США (1201 человек). Об этом свидетельствуют данные статистического портала Worldometer.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 1 октября, когда жертвами стал 8831 житель планеты.

Также за предыдущие сутки выявили 570 934 новых случаев инфицирования - число, близкое к антирекорду (573 000 заражений COVID-19 диагностировали 29 октября).

По состоянию на утро 5 ноября, в мире подтверждено 48,4 миллиона случаев коронавируса, из них 34,7 миллиона закончились выздоровлением и 1,2 миллиона - смертью пациентов.

Лидерами по заболеваемости в мире остаются:

США (9,8 миллиона),

Индия (8,4)

Бразилия (5,6).

Еще шесть стран мира зафиксировали более миллиона COVID-инфицированны:

Россия

Франция

Испания

Аргентина

Колумбия

Британия.

Украина занимает 21 место в мире и 9 в Европе по заболеваемости (420 617 случаев).

За последние сутки в стране зафиксировано три рекорда:

по приросту инфицированных (9524 человека),

по количеству случаев выздоровления (7536)

по количеству случаев смерти (199) пациентов.

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