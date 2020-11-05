За сутки на территории Украины зарегистрировали 9850 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Всего за период эпидемии в Украине зафиксировали 430 467 заболевших COVID-19. Болезнь победили 184 782 человек (8378- за минувшие сутки), погибли 7 924 украинца (193 - за минувшие сутки).

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Ранее доктор Комаровский назвал главную странность COVID-19.