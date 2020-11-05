Штаб Байдена запустив сайт з передачі справ у Білому домі [ Редактировать ]
На виборах у США лідирує Джо Байден. На його боці 264 виборника, у Дональда Трампа 214, але підрахунок ще не закінчили. Штаб чинного президента вимагає зупинити його у штатах Джорджія, Пенсильванія та Вісконсин, начебто через численні порушення і збирається подавати до суду.
Раніше адвокат Трампа - Рудольф Джуліані - заявив, що у Пенсильванії, голоси рахували незаконно, мовляв, місцеві еліти намагаються сфальсифікувати вибори.
Тим часом штаб Байдена вже запустив сайт щодо передачі справ у Білому домі.
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