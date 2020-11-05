На виборах у США лідирує Джо Байден. На його боці 264 виборника, у Дональда Трампа 214, але підрахунок ще не закінчили. Штаб чинного президента вимагає зупинити його у штатах Джорджія, Пенсильванія та Вісконсин, начебто через численні порушення і збирається подавати до суду.

Раніше адвокат Трампа - Рудольф Джуліані - заявив, що у Пенсильванії, голоси рахували незаконно, мовляв, місцеві еліти намагаються сфальсифікувати вибори.

Тим часом штаб Байдена вже запустив сайт щодо передачі справ у Білому домі.