Місцеві вибори в Україні: 11 міст отримали дату другого туру мерських перегонів [ Редактировать ]
Центральна виборча комісія назвала дату другого туру виборів мерів у 11 містах України. Отже Суми, Луцьк, Краматорськ і Кам'янець-подільський обиратимуть собі голів - 15 листопада.
А Львів, Ужгород, Полтава, Рівне, Слов'янськ, Дрогобич та Бровари - 22. Нагадаю, на сьогодні обраними вже визнали майже пів тисячі - міських, сільських, селищних голів і понад 9 тисяч депутатів місцевих рад.
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Суми, Луцьк, Краматорськ і Кам'янець-подільський обиратимуть собі голів - 15 листопада. А Львів, Ужгород, Полтава, Рівне, Слов'янськ, Дрогобич та Бровари - 22
Право голосувати на місцевих виборах 25 жовтня матимуть понад 28 мільйонів громадян України. Такі дані озвучили у ЦВК. Окрім цього, повідомили, що на дільниці надійшла перша документація - уточнені списки виборців і бюлетені
Як зазначили в громадянській мережі "Опора", усі ці бюлетені - для голосування за кандидатів у депутати до обласної ради. Тож, перерахунок може суттєво вплинути на результати виборів
Підрахувати усі голоси та встановити переможців виборів Центрвиборчком має не пізніше 6 листопада
Члени виборчих дільниць ночують на мішках та коробках із бюлетенями. У результаті, ЦВК звітує - понад 90 відсотків дільничних виборчкомів голоси порахували, і передали протоколи - Тервиборчкомам