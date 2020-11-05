В Киеве закрыли станцию "Площадь Льва Толстого" [ Редактировать ]
В четверг, 5 ноября, в Киеве закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого".
Станция закрыта на вход и выход, а также на переход со станцией "Палац спорта".
Причина - анонимный звонок о минировании станции.
Напомним, ранее в Киеве "заминировали" мост Патона.
по теме
Антон Желепа у неадекватному стані, під дією наркотиків та алкоголю, на позашляховику протаранив іншу машину, в якій їхала родина
В понедельник, 2 ноября, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, в каком случае закроют метро в Киеве
Напередодні той на джипі пронісся пішохідною частиною Майдану, зніс автобусну зупинку і протаранив кілька машин
СБУ просить киян та гостей столиці зберігати спокій та з розумінням поставитися до можливих обмежень
В метро столицы вводят жесткий контроль карантина