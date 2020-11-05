Рада в первом чтении приняла бюджет-2021 [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2021 год. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
Спасибо народным депутатов за государственную позицию, а бюджетному комитету и Министерству финансов за оперативную работу и анализ более 2 тысяч более правок. Часть из них будут учтены при подготовке бюджета ко второму чтению.
Глава Кабмина рассчитывает на дальнейшее конструктивное сотрудничество с парламентариями.
Ведь вовремя принятый бюджет - это ответственность перед людьми и перед общинами, которые впервые будут формировать свои местные бюджеты.
"За" бюджет-2021 проголосовали 275 парламентариев. Против были "ЕС", "Голос" и "ОПЗЖ".
Ранее сообщалось, что Рада не поддержала изменения в Бюджетный кодекс.
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