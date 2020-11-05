В четверг, 5 ноября, Верховная Рада Украины не поддержала изменения в Бюджетный кодекс (законопроект №4100). За документ проголосовали 225 депутатов при 226 минимально необходимых.

После провального голосования глава парламента Дмитрий Разумков подозвал к себе глав фракций и депутатских групп.

Разумков дал поручение Бюджетному комитету безотлагательно собраться и разработать законопроект № 4100, который направлен на повторное первое чтение.

Ранее мы Рада собирает внеочередное заседание. Отметим, что первым Рада должна проголосовать законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс (№4100), а потом законопроект о госбюджете на 2021 год (№4000).