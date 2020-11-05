Безпілотник турецько-українського виробництва пройшов вдале випробування [ Редактировать ]
Бойовий безпілотник турецько-українського виробництва пройшов чергове випробування. Bayraktar Akinci, оснащений українським двигуном, успішно виконав зліт і посадку на аеродромі неподалік Стамбула. Висотний ударний дрон почали розробляти два роки тому - для виконання тактичних і стратегічних завдань.
Вага апарата - п'ять з половиною тонн, бере висоту - дев'ять кілометрів. Може переносити озброєння та вести повітряний бій. Турбогвинтові двигуни для нього збирають у Запоріжжі.
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