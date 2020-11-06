Минулої доби в Україні підтверджено 9 850 нових заражень коронавірусом. Від ускладнень померли 193 людини. За весь час епідемії в країні інфікувалися понад 430 тисяч осіб. Найгірша ситуація - у Києві, на Харківщині, Львівщині та Одещині. Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабміну посилити карантинні обмеження.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України: