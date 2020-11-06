Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
Минулої доби в Україні підтверджено 9 850 нових заражень коронавірусом. Від ускладнень померли 193 людини. За весь час епідемії в країні інфікувалися понад 430 тисяч осіб. Найгірша ситуація - у Києві, на Харківщині, Львівщині та Одещині. Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабміну посилити карантинні обмеження.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Ми хочемо, щоб у торговельно-розважальних центрах працювали виключно магазини, для того, щоб люди могли купити необхідні їм речі і щоб це не впливало на економіку нашої країни. Також хочемо просити уряд заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність спортивних залі, басейнів.
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