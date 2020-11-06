В одній з амбулаторій у Кривому Розі медики приймають пацієнтів в аварійній будівлі. На ремонт даху там чекають щонайменше 20 років. Чиновники різних часів за різної влади ніяк не знайдуть на це грошей.

Старі дерев'яні вікна, розхитані двері, обдерті шпалери, стеля у візерунках від потьоків, на стінах тріщини. У такому стані Криворізька амбулаторія № 3. Тут обслуговують понад 6 тисяч жителів міста та найближчих селищ. Люди кажуть: приходити сюди лячно.

Наталія Биліна, жителька Кривого Рогу:

Это катастрофа. Больница наша настолько занедбана. Никакого внимания ни с чьей стороны. Она хотелось бы чтобы проблемы нашей больницы поднялись в самом верху. Чтобы здесь навели порядок.

Будівля амбулаторії зведена ще 63 року. В кабінетах лікарі роблять косметичний ремонт. Підтримують чистоту та охайність. А капітальний ремонт востаннє тут робили 20 років тому.

Валентина Диба, жителька Кривого Рогу:

Амбулатория тут нужна, потому, что тут людей много. Здесь и поселок и прилежащее. Конечно если потеки есть, значит крыша течет. Надо ремонт.

Будівля офіційно визнана аварійною. Та на її ремонт чиновники не можуть знайти грошей. У 2012 склали кошторис капремонту - на все потрібно 20 мільйонів гривень. Та щороку в медзакладі чують лише обіцянки.

Сергій Белінський, в. о. директора центру медичної допомоги №2 Криворізької міської ради:

Наверное с учетом корректировки это будет сумма не 18 миллионов, а за 20, под 30. Но это большие деньги. Я не знаю как город сможет это все обеспечить. Мы к примеру потратим огромные деньги и будет сидеть 5 врачей всего 3 семейника и 2 педиатра и гинеколог. Это было бы не очень рентабельно.

Власне, як і цього разу, керівника амбулаторії в Криворізькій міськраді запевнили: гроші будуть.

Костянтин Мурашко, начальник управління охорони здоров'я Криворізької міської ради:

Сейчас формируется бюджет на 2021 год, в котором будут учтены интересы всех амбулаторий, всей первички которые в нашем городе существует и развивается.

Чи знайдуть кошти на цю амбулаторію - стане відомо вже після ухвалення бюджету. В медзакладі бідкаються, мовляв, ремонту можуть і не дочекатися. Через дірявий дах - постійно мокра стеля, а старі вікна ледь стримують дощ. Узимку ж ситуація ще гірша.