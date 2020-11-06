Ситуация накаляется: Байден сократил отставание от Трампа в "колеблющемся" штате [ Редактировать ]
В США кандидат в президенты от "Демократической партии" Джо Байден значительно уменьшил отставание от республиканца Дональда Трампа в "колеблющемся" штате Джорджия. Об этом сообщает телеканал Fox News.
На данный момент там обработано 99% бюллетеней.
В Джорджии Трамп и Байден набрали по 49,4% голосов избирателей. При этом, за Трампа проголосовали примерно на 3,5 тыс. больше человек, чем за Байдена.
Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Представитель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг ранее заявил, что обработка бюллетеней может быть завершена не ранее чем через 10 дней после дня выборов.
Ранее сообщалось, что Трамп требует остановки подсчета голосов.
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