Жеребьевка Лиги Европы: "Заря" узнала своих соперников [ Редактировать ]
В швейцарском Ньоне 2 октября состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы, по результатам которой своих соперников получил единственный представитель Украины - луганская "Заря".
Команда Виктора Скрипника сыграет в группе G: с португальской "Брагой", английским "Лестером" и греческим клубом АЕК, цвета которого защищают украинцы Шахов и Чигринский.
Напомним, что Украина была представлена в Лиге Европы тремя клубами ("Заря", "Десна" и "Колос"), но в итоге остались лишь луганчане, которые стали бронзовыми призерами чемпионата Украины. Только за выход в групповой турнир "Заря" гарантировала себе 3,85 млн евро призовых.
Даты матчей группового раунда Лиги Европы:
- Тур 1: 22 октября;
- Тур 2: 29 октября;
- Тур 3: 5 ноября;
- Тур 4: 26 ноября;
- Тур 5: 3 декабря;
- Тур 6: 10 декабря.
В 2021 году финал Лиги Европы пройдет 26 мая на 44-тысячном стадионе "Энерга-Гданьск" в Гданьске.
Напомним, накануне состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Своих соперников узнали донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
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