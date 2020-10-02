В швейцарском Ньоне 2 октября состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы, по результатам которой своих соперников получил единственный представитель Украины - луганская "Заря".

Команда Виктора Скрипника сыграет в группе G: с португальской "Брагой", английским "Лестером" и греческим клубом АЕК, цвета которого защищают украинцы Шахов и Чигринский.

Напомним, что Украина была представлена в Лиге Европы тремя клубами ("Заря", "Десна" и "Колос"), но в итоге остались лишь луганчане, которые стали бронзовыми призерами чемпионата Украины. Только за выход в групповой турнир "Заря" гарантировала себе 3,85 млн евро призовых.

Даты матчей группового раунда Лиги Европы:

Тур 1: 22 октября ;

; Тур 2: 29 октября ;

; Тур 3: 5 ноября ;

; Тур 4: 26 ноября ;

; Тур 5: 3 декабря ;

; Тур 6: 10 декабря.

В 2021 году финал Лиги Европы пройдет 26 мая на 44-тысячном стадионе "Энерга-Гданьск" в Гданьске.

Напомним, накануне состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Своих соперников узнали донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".