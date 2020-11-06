Петиция за отставку директора НАБУ Артема Сытника набрала необходимое количество голосов - более 25 000. Однако Офис президента по неизвестным причинам не засчитывает почти половину подписей.

Офис президента не засчитывает половину голосов под петицией за отставку директора НАБУ Артема Сытника, которая набрала необходимое количество подписей для рассмотрения ее президентом Украины. С другими петициями на сайте президента такого не происходит.

Речь идет о петиции на сайте президента №22 / 103760-эп "Уволить Сытника Артема Сергеевича, директора Национального антикоррупционного бюро Украины с занимаемой должности". На сегодня зарегистрировано 25 748 подписавших петицию. Этого достаточно для рассмотрения петиции президентом Украины согласно нормам действующего законодательства (петиция рассматривается президентом, если она набрала 25 000 подписей). Однако засчитаны только 14 171 голосов, то есть лишь около половины. С другими петициями на сайте президента такого раньше никогда не происходило.

Ответственным за работу с петициями в Офисе президента является руководитель Департамента по вопросам обращений граждан Анна Килевая. Килевая на протяжении 2010-2014 годов работала и.о. руководителя Управления по вопросам обращений граждан Администрации президента при Януковиче и руководителем Приемной президента при Порошенко и продолжает работать в Офисе президента Зеленского.

Напомним, что в соответствии со статьей 24 Закона Украины "Об обращении граждан", должностные лица, виновные в нарушении законодательства об обращениях граждан, несут гражданскую, административную или уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Украины.