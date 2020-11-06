SpaceX запустила в космос военный GPS-спутник (видео) [ Редактировать ]
Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту военный GPS-спутник третьего поколения для нужд Космических сил США, сообщает пресс-служба компании в Twitter.
Космический аппарат GPS III SV04 выводила ракета-носитель Falcon 9, для которой это была вторая военная миссия этого года.
Запуск осуществили в 1:24 по Киеву из комплекса SLC-40 на станции Военно-воздушных сил на мысе Канаверал в штате Флорида. Через некоторое время после запуска первая ступень ракеты приземлилась на платформе в Атлантическом океане.
Liftoff! pic.twitter.com/LI4O0TNmL8— SpaceX (@SpaceX) November 5, 2020
Отмечается, что космический аппарат GPS III SV04 весом 3,8 тонны станет еще одним элементом в группе 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Они должны заменить устаревшие спутники, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS во всем мире. Стоимость одного аппарата составляет 577 млн долларов.
Ранее сообщалось, что SpaceX отправила на орбиту новую партию спутников.
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