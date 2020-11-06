Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту военный GPS-спутник третьего поколения для нужд Космических сил США, сообщает пресс-служба компании в Twitter.

Космический аппарат GPS III SV04 выводила ракета-носитель Falcon 9, для которой это была вторая военная миссия этого года.

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Запуск осуществили в 1:24 по Киеву из комплекса SLC-40 на станции Военно-воздушных сил на мысе Канаверал в штате Флорида. Через некоторое время после запуска первая ступень ракеты приземлилась на платформе в Атлантическом океане.

Отмечается, что космический аппарат GPS III SV04 весом 3,8 тонны станет еще одним элементом в группе 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Они должны заменить устаревшие спутники, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS во всем мире. Стоимость одного аппарата составляет 577 млн ​​долларов.

Ранее сообщалось, что SpaceX отправила на орбиту новую партию спутников.