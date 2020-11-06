Рада не смогла назначить судью КС [ Редактировать ]
В пятницу, 6 ноября, Верховная Рада Украины в ходе заседания правительства не смогла назначить судью Конституционного суда. Об этом сообщает "РБК-Украина".
За назначение проголосовали 100 депутатов при минимально необходимых 226.
На должность претендовали:
- Юрий Павленко, выдвинутый фракцией "Оппозиционная платформа - За жизнь",
- Ольга Боднар-Петровская от "Батькивщины",
- Николай Сирый от "Европейской солидарности",
- Наталья Денисенко от фракции "Голос".
Павленко в ходе рейтингового голосования набрал наибольшее количество голосов – 154, но в финальном голосовании его поддержали только 100 депутатов.
После этого спикер Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить повторный конкурс по отбору претендентов на должность судьи КС.
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