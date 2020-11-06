І якщо з бюджетом депутати готові працювати, то з конституційною кризою так нічого й не зробили. Країна поки що залишається без відповідальності посадовців за брехню в деклараціях. Мільйонні статки політиків та решта їхніх багатств - у тіні.

Як довго це триватиме? І чому депутати не ухвалили жодного рішення?

Політично-правовий клінч!

Олександр Тупицький, голова Конституційного Суду:

Який має ознаки конституційного перевороту в України.

Хто кого - судді Конституційного Суду чи Президент?

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми не повинні допустити того, що вулиця почне вирішувати проблему на свій розсуд. Ані того, що якесь інше рішення КС буде використано для дискредитації нашої країни закордоном.

Скандал навколо Конституційного Суду триває тиждень! Після того, як судді скасували кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях та позбавили ключових повноважень НАЗК.

Олександр Новіков, голова НАЗК:

Будь-який службовець зможе будь-які данні писати собі в декларації - відповідальності за це не буде.

Тож справи проти можновладців із сумнівними деклараціями вже закривають. А на Банковій та Грушевського думають, що ж робити і з е-декларуванням, і з Конституційним Судом?

Варіант перший - президентський, і найрадикальніший: відправити суддів КС у відставку, а їхнє рішення - визнати неправосудним.

Федір Веніславський, народний депутат, "Слуга народу":

Судді Конституційного Суду Україну, котрі голосували за ганебне рішення, мають негайно подати у відставку. Якщо вони цього не зроблять - це зробить парламент, або це може зробити вулиця.

Та чи справді парламент це зробить? Велике питання. Бо поки що за президентський законопроєкт голосів нема й у монобільшості. Тож Володимир Зеленський навіть засідання фракції цього тижня скликав - аби переконати депутатів... Та вочевидь, не вдалося. Натомість реакція на ініціативу Президента самих суддів була різкою.

Олександр Тупицький, голова Конституційного Суду України:

Якщо Конституційний Суд буде недієздатним - це може призвести до порушення територіальної цілісності України.

Ігор Сліденко, суддя Конституційного Суду України:

Далі - розпад України і війна! Тому що, окрім 226 депутатів - ніхто не визнає це рішення.

Та й депутати інших фракцій відкрито заявляють: відставку суддів - не підтримують, бо ініціатива президента порушує закон. Адже впливати на роботу Конституційного суду не має права ані глава держави, ані депутати.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Президентський законопроект - абсолютно неконституційний, він порушує норми Конституції, і президент який є гарантом Конституції - порушує корми Конституції. Тому, власне кажучи, йому порадили не вносити його.

Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":

І далі президент на цьому починає хайп, починає хвилю, розганяти їх, лунає відверта брехня щодо Конституційного суду.

Політичного хайпу додали в "Європейській солідарності". Там зареєстрували законопроєкт, схожий на президентський, але з доповненнями. Не лише розігнати суд, а й визнати неконституційними рішення Зеленського про розпуск парламенту минулого скликання. А це - прямий шлях до позачергових виборів.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Як побороти проблему в Конституційному Суді - просто розігнати його, - так воно не працює. Просто розігнати треба вас - цю Верховну Раду, йти на вибори, щоб люди самі сказали - хто має право, а хто не має права знаходитись в цій сесійній залі.

Після таких заяв депутати взялися за більш помірковані ініціативи. Звернулися до самих суддів із закликом добровільно піти у відставку.

Народні депутати, які підписали цю заяву відзначають важливість роботи КСУ. Закликають суддів Конституційного Суду, які підтримали рішення Конституційного Суду номер 13/2020 скласти з себе повноваження суддів КСУ за власним бажанням.

Та такого бажання у суддів КС - немає. Тож політична гра триває. І пропозиції, як вийти з конституційної кризи, сипалися одна за одною.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Наша фракція готова підтримувати будь-які варіанти, які нас наближують до вирішення цієї конституційної кризи.

Пропонували і забрати в суду фінансування, і збільшити квоту для голосування.

Ярослав Юрчишин, народний депутат, "Голос":

Створити умови, в яких Конституційний Суд зможе приймати рішення лише консенсусом, піднявши кворум з 12 до 17 осіб.

Ольга Совгиря, народний депутат, представник Верховної Ради в Конституційному Суді України:

Я проти цього. Я вважаю, що це штучне блокування роботи КСУ.

Свій документ вніс і спікер Дмитро Разумков. Про відставку суддів у ньому не йдеться, але пропонує всі скасовані КС положення - поновити.

Галина Янченко, народний депутат, "Слуга народу":

Там є дві ключових норми. Перша - відновити законодавство. Другий - дати кабміну два місяці, щоб гармонізувати всі ці норми у відповідності з Конституцією і з іншим законодавством.

Але в опозиції наполягають: і ця ініціатива - недоречна.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

И законопроект президента о роспуске Конституционного Суда, и законопроект, который подан и подписан многими фракциями, по инициативе председателя Верховной Рады - являются неконституционными.

Чий законопроєкт підтримати, депутати мали визначитись у четвер. Утім...

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Один з наших колег, Олександр Дубінський, вніс альтернативний законопроект. Ми сьогодні не можемо розглянути цей закон, тому що немає висновку комітету.

Тож розгляд законопроєктів про долю КС перенесли на наступний пленарний тиждень.

А сьогодні в сесійній залі вирішили Конституційний Суд доукомплектувати.

На дві вакансії - четверо кандидатів: депутат від ОПЗЖ Юрій Павленко, Ольга Боднар-Петровська - від "Батьківщини", юрист Микола Сірий та завідувачка відділу порівняльних досліджень Конституційного Суду, Наталія Денисенко.

Утім, жодна кандидатура не набрала голосів. Тож політично-правова епопея з Коституційним Судом - триває.