В Одессе объявлен траур [ Редактировать ]
Субботу, 7 ноября, в Одессе объявили днем траура из-за смерти известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов.
"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Жванецкого, 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем траура", - говорится в сообщении.
На всех зданиях города Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.
Напомним, 6 ноября 2020 года на 87-м году жизни умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий.
Ранее сообщалось, что УЕФА почтил память Жванецкого его цитатой о футболе.
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