Кандидат в мэры Одессы Евгений Червоненко призвал жителей города во втором туре выборов прийти на выборы и отдать свой голос за представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николая Скорика.

"Я уже не чужой для Одессы человек, и я призываю вас проголосовать за Николая Скорика по нескольким причинам. Мы не близкие друзья, но я его знаю и в роли губернатора, и как политика очень много лет. Он – человек из настоящей одесской семьи, настоящий интеллигент. При его руководстве, по крайней мере, в Одессе перестанут совершаться "договорняки". В Одессе начнут действовать правила", – заявил Червоненко.

По словам политика, Николай Скорик – представитель могучей политической силы, многие взгляды которой он разделяет.

"Сейчас главное – изменить все то, что ведет Одессу в никуда. Согласно международным исследованиям, Одесса – при нынешних дерибанах и "договорняках" – через семь лет станет городом, непригодным для жизни. А Одесса должна быть примером для всей Украины. Я останусь в Одессе и буду помогать Скорику. Дорогие одесситы, сделайте шаг, о котором вы не будете жалеть", – подытожил Червоненко.

Напомним, 25 октября в Одессе состоялся первый тур выборов мэра города, по итогам которого победителями стали нынешний мэр Геннадий Труханов и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик. Евгений Червоненко набрал 3,74% и занял шестое место.

Второй тур выборов состоится 15 ноября.