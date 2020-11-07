Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило армян в обстреле Почетного консульства Азербайджана в Харькове.

Страна решительно осуждает такие действия, сообщает пресс-служба МИД страны.

"Учитывая недавние угрозы, которые идут от радикальных армянских сил для дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, это нападение на наше Почетное консульство в Харькове следует рассматривать в контексте этих угроз", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что азербайджанские правоохранительные органы будут сотрудничать с украинскими для привлечения к ответственности виновных в обстреле.

Напомним, в ночь в 6 на 7 ноября консульство Азербайджана в Харькове обстреляли. В результате были повреждены окно и входная дверь. Пострадавших в результате стрельбы нет.

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