Азербайджан взяв під контроль населені пункти у Нагірному Карабаху [ Редактировать ]
Армія Азербайджану взяла під контроль ще 7 населених пунктів у Нагірному Карабаху. Про це повідомив президент країни Ільхам Алієв. У вірменському Міноборони цю інформацію не підтвердили, натомість заявили, що їхня армія успішно стримує наступ противника та знищує ворожу техніку. Раніше Алієв заявив, що Азербайджан припинить бойові дії в регіоні, якщо Вірменія виведе звідти свої війська.
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