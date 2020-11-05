Армія Азербайджану взяла під контроль ще 7 населених пунктів у Нагірному Карабаху. Про це повідомив президент країни Ільхам Алієв. У вірменському Міноборони цю інформацію не підтвердили, натомість заявили, що їхня армія успішно стримує наступ противника та знищує ворожу техніку. Раніше Алієв заявив, що Азербайджан припинить бойові дії в регіоні, якщо Вірменія виведе звідти свої війська.