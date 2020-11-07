В Киеве мужчина прыгнул с моста/Фото: dpchas

В Киеве, вечером 7 ноября, мужчина прыгнул с путепровода вниз. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По данным сообщества, на место происшествия оперативно прибыли врачи скорой помощи и экипаж патрульной полиции. Мужчину госпитализировали с серьезными травмами.

Стоит отметить, что инцидент случился на Дорогожичах, на улице Телиги.

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О причинах, мотивах и личности пострадавшего пока информации нет.

Как ранее сообщалось, в Харькове в результате ДТП погибли люди.

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