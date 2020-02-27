Прыгнула с высоты: Monatik показал новое видео о любви [ Редактировать ]
В четверг, 27 февраля, украинский исполнитель Monatik выпустил клип на песню "Сильно". Релиз видеоролика состоялся на официальном YouTube канале.
Тре вошел в третий сольный альбом "LOVE IT ритм". В новом клипе артист отправляет зрителя в открытый космос любви, в спроектированный им самим сон, который он искренне желает испытать каждому.
Главная героиня видео - известная модель Анна Шуть погрузилась в атмосферу будущего в своем сне, осуществив полет с высоты 30 метров и для съемок проходила специальную подготовку с акробатами.
Иногда, когда сильно любишь, кажется, что попал в сон. Ничего вокруг не существует. Лишь невесомость и красота, на которую хочется смотреть вечно. Со всех ракурсов. В любое время. Красота не знающая границ, страхов и конца. Та, что пробуждает в Вас творца, портреты которой хочется рисовать вновь и вновь для того, чтобы эмоции, которые Она дарит, остались, застыли навсегда и никогда не утихали, а превращались в музыку, слова, стихи, песни.
Режиссером видеоработы "Сильно" выступила бессменный soulmate Monatik Таню Муиньо, которая в этом году сотрудничала с мировыми артистами Кэти Пэрри и Rosalia.
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