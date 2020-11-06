В Киеве не будет второго тура выборов: кто победил и проходит в Киевсовет [ Редактировать ]
Источник: КГГА
В Киеве не будет второго тура выборов. Виталий Кличко победил в один тур с результатом 50,52% голосов.
Об этом сообщила во время онлайн-брифинга Киевская городская территориальная избирательная комиссия.
На втором месте кандидат от ОПЗЖ Александр Попов.
Также объявлены итоги выборов в Киевсовет. Проходят 7 партий:
- 20,52% - "Eвропейская солидарность";
- 19,98% - "Удар";
- 8,64% "Єдність" Александра Омельченко;
- 7,81% - ОПЗЖ;
- 7,53% - "Слуга народа";
- 7,49% - "Батькивщина"
- 5,97% - "Голос".
Не добрала до проходного барьера в 5% "Перемога Пальчевского" - 4,56%.
Ранее сообщалось, что ЦИК назначила второй тур выборов в ряде городов: когда состоится голосование.
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