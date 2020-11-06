Виталий Кличко победил в один тур с результатом 50,52% голосов Источник: КГГА

В Киеве не будет второго тура выборов. Виталий Кличко победил в один тур с результатом 50,52% голосов.

Об этом сообщила во время онлайн-брифинга Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

На втором месте кандидат от ОПЗЖ Александр Попов.

Также объявлены итоги выборов в Киевсовет. Проходят 7 партий:

20,52% - "Eвропейская солидарность";

19,98% - "Удар";

8,64% "Єдність" Александра Омельченко;

7,81% - ОПЗЖ;

7,53% - "Слуга народа";

7,49% - "Батькивщина"

5,97% - "Голос".

Не добрала до проходного барьера в 5% "Перемога Пальчевского" - 4,56%.

Ранее сообщалось, что ЦИК назначила второй тур выборов в ряде городов: когда состоится голосование.