В составе "Динамо" Киев COVID-19 подтвердили еще у двух полузащитников и нападающего. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

Положительные тесты оказались у полузащитников Владимира Шепелева и Богдана Леднева, а также нападающего Владислава Супряги.

Отмечается, что таким образом в составе киевлян уже 12 инфицированных футболистов, в том числе у Георгия Бущана, Дениса Бойко, Виталия Миколенко, Александра Караваева, Дениса Гармаша, Георгия Цитаишвили, Миккеля Дуэлунда, Николая Шапаренко и Тудора Бэлуцэ.

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