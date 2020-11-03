Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" рассказал о ситуации с коронавирусом в команде. Интервью с ним опубликовал официальный сайт клуба.

Тренер "горняков" считает, что люди еще не начали "уважать" вирус и пандемию.

Когда смотришь на 10 игроков, которые у нас были инфицированы, и у троих из них имели место осложнения с легкими, у еще одного - проблемы с сердцем... Начинаешь задумываться. Тогда понимаешь, что именно происходит в этом мире. Нужно понимать, что вирус рядом, и он может настигнуть каждого. Никто не знает, какими могут быть последствия у каждого из нас.

Луиш Каштру отметил, что на его глазах тяжело заболели молодые ребята 20 лет. По его мнению, люди не до конца поняли опасность коронавируса.

Странно, что я вижу людей, которые не носят масок. Странно, что я вижу людей, посещающих публичные места, которые просто забиты. Все это – очень странно. Стадионы - без болельщиков. Люди на самом деле сделали очень и очень мало, чтобы сейчас, уже с полной безопасностью, вернуться на стадионы, заполнить их. Странно все, что сейчас происходит, и футбол странный.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Боруссия" состоится во вторник 3 ноября на "Олимпийском" в Киеве. Начало игры - в 19:55. Матч состоится при пустых трибунах.