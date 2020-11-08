Руководитель Нацбанка начнет переговоры с МВФ [ Редактировать ]
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко поехал с рабочим визитом в США. Об этом сообщает пресс-служба НЬУ.
Пройдут встречи с руководством МВФ, Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.
Цель визита – обсуждение состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами. У рамках визита запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (IFC).
Шевченко будет находиться в США почти неделю – с 8-13 ноября.
Ранее мы писали, что в Украине появилась рабочая группа для выполнения требований МВФ. Главой группы станет правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.
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