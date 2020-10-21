В Украине появилась рабочая группа для выполнения требований МВФ [ Редактировать ]
В среду, 21 октября, Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом (МВФ). Соответствующее решение принято на заседании правительства 21 октября 2020 года, сообщает пресс-служба Минфина.
Главой группы станет правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.
По данным пресс-службы, рабочая группа - это временный консультативно-совещательный орган Кабинета министров Украины, который образован с целью выполнения обязательств украинской стороны в рамках программы "Стенд-бай".
В состав группы со стороны Минфина также войдут:
- заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, на которого возложены обязанности заместителя главы группы,
- советник министра финансов Юлия Пашко,
- начальник отдела сотрудничества с МВФ управления международного сотрудничества Министерства финансов Дмитрий Манцуров - секретарь рабочей группы.
Украина рассчитывает получить 700 млн долларов в рамках действующей программы "Стэнд-бай" до конца года.
Ранее сообщалось, что Украина не успевает выполнить условие МВФ по ликвидации Государственной фискальной службы до конца года.
Напомним, что в середине июня 2020 года Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Общий объем финансирования в рамках программы stand-by составляет около $5 млрд. Предполагается, что эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами в течение 18 месяцев.
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