В среду, 21 октября, Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом (МВФ). Соответствующее решение принято на заседании правительства 21 октября 2020 года, сообщает пресс-служба Минфина.

Главой группы станет правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

По данным пресс-службы, рабочая группа - это временный консультативно-совещательный орган Кабинета министров Украины, который образован с целью выполнения обязательств украинской стороны в рамках программы "Стенд-бай".

В состав группы со стороны Минфина также войдут:

заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, на которого возложены обязанности заместителя главы группы,

советник министра финансов Юлия Пашко,

начальник отдела сотрудничества с МВФ управления международного сотрудничества Министерства финансов Дмитрий Манцуров - секретарь рабочей группы.

Украина рассчитывает получить 700 млн долларов в рамках действующей программы "Стэнд-бай" до конца года.

Ранее сообщалось, что Украина не успевает выполнить условие МВФ по ликвидации Государственной фискальной службы до конца года.

Напомним, что в середине июня 2020 года Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Общий объем финансирования в рамках программы stand-by составляет около $5 млрд. Предполагается, что эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами в течение 18 месяцев.