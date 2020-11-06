Национальный банк Украины (НБУ) на 9 ноября 2020 года резко опустил официальный курс доллара на 22 копейки по сравнению с предыдущим днем - до 28,13 гривен. Американская валюта дешевеет третий день подряд и уже приближается к психологической отметке.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 ноября установлен на уровне 28,1375 гривен за 1 доллар (- 0,2268 грн). При этом курс на 6 ноября составлял 28,3643 гривен за 1 доллар.

Ранее мы писали, что Нацбанк увеличил скупку валюты. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4054,90 млн и продал на $3291,80 млн.