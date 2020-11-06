НБУ резко опустил официальный курс доллара [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 9 ноября 2020 года резко опустил официальный курс доллара на 22 копейки по сравнению с предыдущим днем - до 28,13 гривен. Американская валюта дешевеет третий день подряд и уже приближается к психологической отметке.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 9 ноября установлен на уровне 28,1375 гривен за 1 доллар (- 0,2268 грн). При этом курс на 6 ноября составлял 28,3643 гривен за 1 доллар.
Ранее мы писали, что Нацбанк увеличил скупку валюты. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4054,90 млн и продал на $3291,80 млн.
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