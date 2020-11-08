В Минске заметили скопление военной техники (видео) [ Редактировать ]
В центр беларуской столицы начали направлять военную технику. Об этом сообщает Onliner.
На Октябрьской площади и площади Независимости уже появились ограждения. В Минске уже закрыты все станции третьей линии, станции Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Немига, Фрунзенская. На станции Площадь Ленина закрыт один из вестибюлей.
Отмечается, что 8 октября в Минске должен пройти "Марш народвластия".
Читайте также, в Минске силовики жесткого избивали людей и стреляли по ним. Часть задержанных удерживают в милицейских участках, часть уже отправили в изоляторы.
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