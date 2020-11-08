Майже фінал. Америкою прокотилася хвиля святкувань - прихильники Байдена організовують маніфестації та автопробіги. Провідні медіа та інформагентства вже кажуть про демократа виключно як про "обраного президента США"- навіть пропри те, що формально частину голосів ще рахують, а президент чинний - Дональд Трамп не визнає поразку і планує масштабні судові процеси. Байден тим часом планує кадрові зміни і готується у перший же день на посаді скасувати низку указів попередника. Дмитро Анопченко - детальніше про все, що відбувається у Сполучених Штатах.

У містах і штатах, які найбільше підтримували демократів, вихідні минають гучно і яскраво. Ось у Сан-Франциско стихійна вулична вечірка, у натовпі тримають плакати "Дональде, тебе звільнено!". А ляльку Трампа закидують дрібними монетами - мовляв, такі ж копійчані шанси відсудити перемогу у Байдена.

"Я у захваті! Уперше змогла розслабитися за всі ці останні 5 років!"

Ось у Чикаго на вулицях сигналять машини, прихильники Байдена колонами їздять містом. І ті, хто за Трампа Не голосував, скандують свіже гасло, що вже облетіло країну - "прийшли сказати, що ти більше не працюєш!.

Приводом для святкувань стали і публікації у пресі. Зокрема Washington Post повідомила, що в перший же день на посаді Байден підпише низку указів, якими скасує те, що робив його попередник. Зокрема, анулює запроваджений Трампом "міграційний бан", відновить програму, яка дозволить залишатися у штатах нелегалам, якщо їх привезли дітьми. Також Байден планує скасувати вихід країни із Всесвітньої організації охорони здоров'я і повернути членство Америки у Паризькій угоді з клімату.

Про те, що він став лідером перегонів, колишньому віцепрезиденту повідомили… його онуки. Онучка Байдена, Наомі, опублікувала в Твіттері ось це фото момент, коли близькі обіймають і вітають політика.

"Зробили! Ти будеш наступним президентом США!"

Трамп наполягає на перерахунку. Але останні повідомлення з виборчих центрів показують, що у низці штатів перевага може бути надто великою, аби це щось змінило. Наприклад, уточнені цифри із Джорджиї - Байден збільшив відрив до 10 тисяч голосів.

І в близькому оточенні Трампа вже з'явилися перші голоси із закликами здатися і визнати, що програв. CNN зі своїх джерел у Білому домі дізналася, що із такою пропозицією до президента приходив його радник і зять Джаред Кушнер - людина, що разом із дочкою, Іванкою, має максимальну довіру чинного глави держави. Але реакція Трампа невідома.

Попри це, в команді переможців дали зрозуміти, що Байден готує передачу йому влади у будь-якому разі - визнає Трамп його перемогу чи ні. І вже ділять портфелі.

Зокрема, за даними видання Politico, новим держсекретарем США замість Майка Помпео може стати Сюзан Райс - колишня Радниця із нацбезпеки в адміністрації Обами.

Що цікаво, за Байдена уперше в історії жінка може стати і главою Пентагону. На цю посаду розглядають кандидатуру Мішель Флорной, яка у двотисячних вже була заступницею міністра.

І вже заговорили про ймовірне повернення у велику політику Вікторії Нуланд, яка за Обами і Байдена курирувала український напрямок у Державному департаменті США. Дипломати кажуть, вона отримала пропозицію щодо кількох можливих посад у Держдепартаменті і Білому домі, але ще остаточно не визначилась.

І навіть попри те, що Трамп не здається і може оскаржити результати виборів, біля Капітолію вже почали споруджувати трибуни для церемонії інавгурації.

Дата визначена конституцією - 20 січня, і перенести її неможливо. Адже за законом навіть якщо новий президент в цей день не складе присягу, повноваження старого не подовжуються, а закінчуються. І вакууму влади ніхто у штатах не допустить.