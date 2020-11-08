"Круг сужается": известный украинский телеведущий заболел COVID-19 [ Редактировать ]
Известный украинский шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич поделился с поклонниками неприятной новостью - он заболел COVID-19. Об этом телеведущий сообщил в Instagram.
Как сообщил телеведущий, он получил позитивный текст на COVID-19 еще рано утром в пятницу - 6 ноября.
Так. Я теж 🤴 В мене корона. Це я про вірус) Три дні тому прокинувся з температурою перед ефіром @ranok_ua. 37.4. На каналі строгий температурний скринінг, та й ризикувати здоров'ям інших не маю права. Повідомив на канал @kanalukraina и залишився вдома. @liliia.rebrik провела эфір сама. Красуня. Навіть краще, ніж удвох зі мною(треба задуматись про це😂😂) В 12 дня сдав тест і ввечорі вже отримав результат. Результат протягом дня. Минулого разу здавав о 7 вечора. Результат був о 4 ранку. 1600 грн. Про точність тестів окремо в великому пості. Загальна інформації така: точність відсотків 70. За останні кілька днів амбулаторного періоду спілкувався з величезною кількістю людей (така робота) спробував всім повідомити, з ким мав контакт. Третій день на самоізоляції. Температури не має. Була тільки в день здачі тесту. Є невеличкий дискомфорт в горлі. Більше без симптомів. Юла з Алісою та Лолою також на самоізоляції. Без контакту зі мною. Я третій день на террасі, смачно їм, солодко п'ю, класне кіно дивлюся)) Буду вам розповідати що та як. Всім здоров'я! Бережіть себе і своїх близьких. Коло звужується, нажаль😏
Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)
Анатолий Анатолич отметил, что у него поднялась температура и появились первые признаки ОРВИ.
Три дня назад проснулся с температурой перед эфиром. На канале строгий температурный скрининг, и рисковать здоровьем других не имею права. Сообщил на канал и остался дома.
Телеведущий заявил, что за последние несколько дней амбулаторного периода он общался с огромным количеством людей и попытался всем сообщить инфицировнии, с кем имел контакт.
Рисковать здоровьем других не имею права. Сообщил на канал и остался дома.
Семья шоумена также на самоизоляции.
Третий день на самоизоляции. Температуры нет. Была только в день сдачи теста. Есть небольшой дискомфорт в горле. Юла с Алисой и Лолой также на самоизоляции. Без контакта со мной. Я третий день на террасе, вкусно ем, сладко пью, классное кино смотрю.
Телеведущий пожелал всем здоровья, посоветовав беречь себя и близких.
Всем здоровья! Берегите себя и своих близких. Круг сужается, к сожалению
Как ранее сообщалось, в авиакатастрофе погиб известный телеведущий с женой.
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