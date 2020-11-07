В Подмосковье, 7 ноября, при крушении легкомоторного самолета погиб популярный телеведущий вместе со своей женой. Погибший является телеведущим одного из российских телеканалов - Александр Колтовой. Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах.

Трагедия произошло возле поселка Томилино Московской области. Предварительно, всего погибли два человека. Перед крушением экипаж подал сигнал бедствия.

Очевидцы говорят о том, что самолет Cessna загорелся еще в воздухе.

Известно, что Колтовой с недавних пор был ведущим ток-шоу "ДНК" на телеканале НТВ и соведущим шоу "Звезды сошлись".

Лера Кудрявцева, которая является его соведущей рассказала LIFE SHOT, что шокирована случившимся.

Как заявила Кудрявцева, телеведущий очень сильно любил летать.

Чуть ли не каждые выходные летал. И меня с собой звал частенько, говорил: "Поехали, Лерка, я тебя над Москвой прокачу

Стоит отметить, что по предварительным данным МЧС РФ, у воздушного судна был неисправный двигатель.

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