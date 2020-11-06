Умер легендарный рок-музыкант Кен Хенсли [ Редактировать ]
5 ноября вечером, после непродолжительной болезни, в возрасте 75 лет ушел из жизни лидер и автор песен группы Uriah Heep Кен Хенсли.
О смерти музыканта сообщил его брат Тревор Хенсли на своей странице в Facebook.
"Пишу этот пост с тяжелым сердцем. Мой брат, Кен Хенсли, мирно скончался вечером в среду. Его прекрасная жена Моника была рядом с ним в последние минуты его жизни. Мы очень расстроены этой трагической и невероятно неожиданной потерей", - написал он.
Тревор сообщил, что Кен Хенсли будет кремирован на приватной церемонии в Испании.
Мировую известность Кен Хенсли получил благодаря британской рок-группе Uriah Heep, основанной в 1969 году и названной в честь одного из персонажей романа Чарльза Диккенса "Дэвид Копперфильд". Кен Хенсли пришел в группу клавишником и вскоре стал основным автором песен Uriah Heep.
Сам Кен Хенсли называл любимым периодом в Uriah Heep время работы над альбомом Demons and Wizards (1972). В 1979 году Кен Хенсли покинул группу и продолжил сольную карьеру, которую начал еще во время выступлений в Uriah Heep.
Ранее сообщалось, что умер звезда фильма "В бой идут одни "старики".
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