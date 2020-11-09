На Донбасі доба минула без обстрілів [ Редактировать ]
Без обстрілів було минулої доби на Донбасі. Про це запевнили у штабі ООС. І поки затишшя, сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій розмінували понад два гектари території та передали на знищення п'ятдесят чотири вибухонебезпечних предмети.
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Шість ворожих атак зафіксували минулої доби на Донбасі. Поблизу Новолуганського і Широкиного російські найманці вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета. А неподалік Гнутового обстріляли українські позиції з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї
Неподалік Гнутового обстріляли українські позиції з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Крім того, зафіксований обліт ворожого безпілотника.
Три ворожі атаки зафіксували минулої доби на Донбасі. Поблизу Новолуганського російські найманці вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета
У штабі ООС також повідомили, що противник продовжує укріплюватися майже по всій лінії розмежування і посилює свої позиції додатковими розвідувальними та снайперськими групами.
Минулої доби там осколками поранило армійця внаслідок ворожого гранатометного обстрілу біля Новолуганського.