Без обстрілів було минулої доби на Донбасі. Про це запевнили у штабі ООС. І поки затишшя, сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій розмінували понад два гектари території та передали на знищення п'ятдесят чотири вибухонебезпечних предмети.