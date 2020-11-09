В Киеве в скором времени придется заменить старые "хрущевки", так как износ их составляет 60%. А вот куда деваться людям, которые живут в этих домах? Будут ли их выгонять насильно и обеспечат ли жильем? Об этом рассказал доктор технических наук, начальник коммунальной организации "Институт Генерального плана города Киева" Сергей Броневицкий, передает "Вечерний Киев".

Устаревших домов в Киеве - 2195

Количество квартир - 165 529

В таких квартирах зачастую изношены крыши, проводка, они характеризуются тесными санузлами, отсутсвием лифтов и счетчиков. Для восстановления их понадобится слишком много времени и средств.

За последние 20 лет было принято много программ по реконструкции "хрущевок", но ни одну из таких программ до конца не довели. Причина – нехватка денег в местных бюджетах и юридические сложности. В законе прописано обязательное согласие на переселение всех 100% людей, проживающих в доме. Как показал опыт, этого добиться очень сложно.

Эксперт рассказал, что, согласно Генплана столицы, пятиэтажные дома, которые строились в 1960-1990-х годах хотят модернизировать до 2040 года или отдать на перестройку. Это:

кварталы в границах ул. Маршала Гречко, ул. Стеценко, квартал в границах ул. Воскресенской, ул. Перова, ул. Алишера Навои,

квартал в границах ул. Попудренко, ул. Гната Хоткевича, ул. Минина, ул. Красноткацкой,

квартал в пределах Лесного проспекта, ул. Милютенко, ул. Шолом-Алейхема,

квартал в границах ул. Российской, ул. Симферопольской, ул. Ялтинской, ул. Новодарницкой.

Сейчас решается вопрос о том, когда начнется реконструкция этих кварталов.

Броневицкий подчеркнул, что отделять из сносимых квартир смогут только после того, как им выдадут равноценные по площади и количеству комнат квартиры в пределах того же квартала. Кроме того, предусмотрено, что новая жилплощадь будет немного больше предыдущей.

Людей не смогут насильно переселить из прежних квартир, но власти могут признать те же "хрущевки" аварийными, и на этом основании снести их. В этом случае согласие на снос никто просить не будет. Но стоит помнить, что аварийным признается жилой дом, у которого физический износ составляет 81-100%. Пока далеко не все "хрущевки" в настолько плохом состоянии.

Броневицкий считает, что депутаты Верховной Рады могли бы изменить прежнюю норму, согласно которой дом можно реконструировать, только если 100% жителей согласны переезжать. Он считает, что, если изменения не вносить, реконструкция старых кварталов затянется надолго.

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