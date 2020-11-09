Японія дізналась ім'я спадкоємця престолу [ Редактировать ]
У Японії офіційно представили спадкоємця престолу. Ним став 54-річний принц Акішино - молодший брат імператора Нарухіто. Урочисту церемонію за давніми традиціями планували провести ще в квітні, проте відклали через пандемію.
Згідно з японським законодавством, трон можуть успадковувати лише чоловіки. Тому єдина донька Нарухіто - принцеса Айко - не має на це права.
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Згідно з японським законодавством, трон можуть успадковувати лише чоловіки. Тому єдина донька Нарухіто - принцеса Айко - не має на це права
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