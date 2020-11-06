Результати голосування і наслідки виборів для України: що обговорювали політики у ток-шоу "Мир чи війна" (випуск за 30 жовтня)

Тематика шоу стосується не лише миру та війни, а й будь-яких важливих для України тем, у яких усе більше присутня діалектика протиставлень - розвиток-занепад, багатство-бідність, єдність-розбрат