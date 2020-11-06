Местные выборы: когда в Киеве объявят официальные результаты [ Редактировать ]
В пятницу, 6 ноября, в 15:00 Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявит результаты выборов Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета. Об этом сообщает "Информатор".
По итогам этих результатов станет известно либо имя мэра Киева, либо будет ли второй тур.
Напомним, ранее сообщалось, что результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября. Также мы писали о том, что выборы не должны привести к вспышке коронавируса.
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